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Yeni Malatyaspor'dan Trabzonspor maçı 'ertelenmesin' açıklaması
6 saat önce
Yeni Malatyaspor Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında pazartesi günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçını oynamak istediği yönünde bir mesaj yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:25 Kaynak: İHA
Yeni Malatyaspor Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında pazartesi günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçını oynamak istediği yönünde bir mesaj yayınladı.
Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Elazığ ve Malatya illerini etkileyen depremin yaraları sarılırken, özellikle bölgemizin yaşadığı travmadan bir an önce kurtulması ve hayatın olağan akışıyla devam etmesi adına pazartesi günkü Trabzonspor müsabakamızın aynı gün ve saatte oynanmasını büyük camiamızın da yüksek anlayışıyla uygun olacağını düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA
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