Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması

6 saat önce

Süper Lig'de ilk yarıyı 24 puanla orta sıralarda tamamlayan Yeni Malatyaspor'da transferle ilgili konuşan Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "Bilindiği gibi ara transfer dönemleri kulüpler için çeşitli sıkıntıları da içerisinde barındıran bir süreçtir" diyerek, kulüplerinin menfaatleri...

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Süper Lig'de ilk yarıyı 24 puanla orta sıralarda tamamlayan Yeni Malatyaspor'da transferle ilgili konuşan Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "Bilindiği gibi ara transfer dönemleri kulüpler için çeşitli sıkıntıları da içerisinde barındıran bir süreçtir" diyerek, kulüplerinin menfaatleri doğrultusunda transfer yapabileceklerini aktardı.

Sarı-kırmızılı takımın ilk yarı performansı ve transferle ilgili kulüp televizyonuna konuşan Çelikel, hedeflerinin Avrupa Ligi olduğunu söyledi. Ligin ilk yarısında daha fazla puan toplayabilecek bir performans sergilediklerini kaydeden Çelikel, "Ligin ilk yarısı için ne kötü, ne de iyi sayılabilecek bir performans sergilediğimizi söyleyebilirim. Tabi bu takım daha iyisini yapabilirdi. Buna bazı maçlarda kendi olumsuzluklarımız, bazı maçlarda ise hakemler izin vermedi. Hakem konusu canımızı en çok sıkan durum oldu ne yazık ki. Birkaç hafta üst üste gelince ister istemez farklı şeyler düşünmeye başladık. Keşke bunlar olmasa ve biz de sadece futbolu konuşabilsek. Tabi 24 puan esasında sizi yarışın içerisinde tutabilecek bir puan. Daha önce de söyledim, bizim hedefimiz geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa Ligi'ne gidebilmek" şeklinde konuştu.

"KULÜBÜMÜZÜN MENFAATLERİNİ GÖZETEREK TAKVİYE YAPABİLİRİZ"

Çelikel, ara transferle ilgili de bilgi vererek, şunları söyledi:

"Bilindiği gibi ara transfer dönemleri kulüpler için çeşitli sıkıntıları da içerisinde barındıran bir süreçtir. Biz kulüp olarak geçmiş yıllarda transfer konusunda sanırım güzel işlere imza attık. Öyle oldu ki bugün bir çok kulüp tarafından izlediğimiz politikalar dikkatli gözlerle takip ediliyor. Tabi takviye yapmayı her kulüp ister. Biz de kulübümüzün menfaatlerini gözeterek transfer yapabiliriz. Kulübümüzün ekonomik dengelerini de göz önüne alarak, iç yapımızı da huzursuz etmeyecek bir politikayla bu süreci başarılı bir şekilde atlatmak istiyoruz."

(İHA)

Yeni Malatyaspor, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:25 Kaynak: İHA
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