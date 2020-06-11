Yeni Malatyaspor'dan ücretsiz karton taraftar uygulaması

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Yeni Malatyaspor, ücretsiz karton taraftar uygulaması başlatarak maça gelemeyecek olan taraftarlarının manevi desteğini arkasına almayı planlıyor.

Uygulamayı hayata geçiren birçok Süper Lig kulübünden farklı olarak maket fotoğrafları stadının tribünlerine ücretsiz yerleştireceğini açıklayan sarı-kırmızılı kulüp, 'Vazgeçmek yok Malatya' başlığıyla binlerce kişiye ulaşmayı amaçlıyor.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Sevdasına sahip çıkıp, takımına destek olmak isteyen taraftarlarımız ile Türkiye'de ilk defa "ücretsiz karton taraftar" uygulamasını başlatıyoruz. Ligin kalan maçlarında tribünde sende yerini al, mücadelemize destek ol Formalı veya atkılı fotoğrafını linkte bulunan adrese bilgilerini girerek yolla, ücretsiz olarak tribünde kaplanlarımıza destek ol !" ifadelerine yer verildi.

(Mehmet Türel/İHA)