Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
04.03.2021 17:35
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında 6 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında 6 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşındaki tesislerde sarı-siyahlı takım antrenmanı, sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
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