Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Denizlispor müsabakasından galibiyet hedefliyor
Son Dakika Spor Haber

Yeni Malatyaspor, Denizlispor müsabakasından galibiyet hedefliyor

56 dakika önce

Süper Lig'in 7. haftasında Denizlispor'u ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor bu müsabakaya galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Yeni Malatyaspor, Denizlispor müsabakasından galibiyet hedefliyor, System.String[]

Süper Lig'in 7. haftasında Denizlispor'u ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor bu müsabakaya galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.


Son 2 haftadır galibiyet alamayan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu haftaki rakiplerini yenerek çıkışa geçmeleri gerektiği yönünde futbolcularına uyarılarda bulunuyor. Moral ve motivasyonu üst seviyede olan takımın antrenmanlarına sakatlıkları süren Mina ve Gökhan Töre katılamadı. Sergen Yalçın yönetiminde yapılan son antrenmanda sakatlığı geçen Bifouma takımla birlikte çalıştı. Bifouma'nın Denizlispor müsabakasında görev yapabilecek durumda olduğu belirtildi.


Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Mustafa Akbaş ile sakatlıkları süren Mina ve Gökhan Töre yarınki Denizlispor müsabakasında forma giyemeyecek.


Taktik çalışma şeklinde geçen son antrenmanda Sergen Yalçın hata yapan oyunculara uyarılarda bulundu.


Bülent Birincioğlu'nun yöneteceği Yeni Malatyaspor - Denizlispor müsabakası yarın 20.30'da başlayacak. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


LuaLua, Karabük Amatör Ligi takımlarından Karabük 1937'ye transfer oldu!
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Wolverhampton maçında yer almayacak İstiklal Marşı'nı okuyan Max Kruse, Dünya Fair Play ödülüne aday gösterildi Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 13:55:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Denizlispor müsabakasından galibiyet hedefliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]