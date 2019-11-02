Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak

Yeni Malatyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Yeni Malatyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Geride kalan 9 maçta, 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 16 puan toplayan sarı-siyahlılar, Kasımpaşa karşısında kazanarak çıkışını sürdürmenin hesabını yapıyor.

Malatya ekibinde, Tunus Milli Takımı kampında sakatlanan ve kaburgasında kırık tespit edilen Ghaylen Chaaleli, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:46 Kaynak: AA
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