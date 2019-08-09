Yeni Malatyaspor, deplasmanda Partizan'a 3-1 mağlup oldu
51 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:02 Kaynak: İHA
UEFA Avrupa
Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan
'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar tur umutlarını Malatya
'ya bıraktı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yeni Malatyaspor
deplasmanda Partizan'a 3-1 mağlup oldu. Müsabakaya hızlı başlayan Sırbistan temsilcisi 4. dakikada Sadiq'in golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla tamamlandı. Maçın ikinci yarısında 67. dakikada Asano ve 90. dakikada Souma'nın penaltıdan attığı gole Yeni Malatyaspor 83. dakikada Chebake'nin tek golüyle karşılık verdi. Deplasmanda 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar tur umutlarını Malatya'ya bırakmış oldu. - İSTANBUL
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