Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor deplasmandan puanla döndü
Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor deplasmandan puanla döndü

Yeni Malatyaspor deplasmandan puanla döndü

1 saat önce

Süper Lig'in 8. hafta maçında Konyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.

Yeni Malatyaspor deplasmandan puanla döndü, System.String[]

Süper Lig'in 8. hafta maçında Konyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar

1. dakikada orta alandan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Konyaspor ceza sahasına doğru yapılan ortayı kaleci Serkan, ceza sahası dışında eliyle kontrol etmek isteyince direkt olarak kırmızı kart gördü.

4. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Marques'in şutu ağlarla buluştu. 0-1

9. dakikada orta alanda gelişen Yeni Malatyaspor atağında Fofana'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Marques'in şutu üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

34. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Miya'nın ters kanada attığı uzun pas sonrasında topla buluşan Shengelia'nın sert şutu, kaleci Farnolle son anda kurtardı.

52. dakikada sol kanattan gelişen Yeni Malatyasor atağında, ceza sahası içine açılan ortayı uzaklaştırmak isteyen Skubic'in hatalı pası sonrasında topla buluşan Robin'in şutu ağlara gitti. 0-2

60. dakikada gelişen kontra atakta orta alanda topla buluşan Ömer Ali topu ceza sahası içine kadar sürdü. Ceza sahası içinde sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Ali'nin şutunu kaleci Farnolle çeldi.

66. dakikada serbest vuruşu paslaşarak kullanan Konyaspor'da, topa sahip olan Jevtovic'in ceza sahası dışından vurduğu sert şutu kaleci Farnolle son anda çıkardı.

81. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Gökhan'ın ceza sahası içine yaptığı ortayı kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalan Mitchell'in şutu az farkla dışarı çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Candaş Elbil xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Konyaspor: Serkan ', Skubic x, Ali Turan xx, Anicic xx, Alper ' (Mahmut Ertuğrul dk. 3 xx), Jevtovic xx, Jonsson xx (Amir dk. 87 ?), Shengelia x (Daci dk. 69 x), Milosevic xx, Ömer Ali xx, Miya xx

Yedekler: Volkan, Diagne, Selim, Mücahit Can Akçay, Bajic, Ali Çamdalı, Ferhat,

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mustafa xx, Hadebe xx, Sakıp xx, Robin xx, Acquah xx, Marques xxx (Koullassa Bifouma dk. 75 x), Mitchell xx (Ahmed dk. 87 ?), Fofana xx (Gökhan dk. 69 x), Jahovic xx

Yedekler: Ufuk, Erkan, Murat, Eren, Meza, Özer, Rahman

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Marques (dk. 4), Robin (dk. 60) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı Kart: Serkan (dk. 1) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Mustafa, Chebake (Yeni Malatyaspor), Jevtovic (Konyaspor)

(Mustafa Uslu - Furkan Berk Yaşar/İHA)

Yeni Malatyaspor, Konyaspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serkan Kırıntılı 20. saniyede kırmızı kart görüp tarihe geçti!
Yeni Malatyaspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti! Mike Pompeo'dan küstah tehdit: Trump, ihtiyaç halinde Türkiye'ye askeri harekât yapılması için hazırlıklı Kırmızı bültenle aranan firari eski savcı Mehmet Murat Dalkuş yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 23:51:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor deplasmandan puanla döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]