Yeni Malatyaspor dış sahada sonuncu, iç sahada üçüncü - Son Dakika

Yeni Malatyaspor dış sahada sonuncu, iç sahada üçüncü

11.11.2020 11:21
Yeni Malatyaspor dış sahada sonuncu, iç sahada üçüncü, System.String[]

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında iç saha maçlarındaki performansıyla dikkati çekiyor.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında iç saha maçlarındaki performansıyla dikkati çekiyor.

Malatya temsilcisi, bu sezon ligdeki 4 iç saha maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Seyircisinin önünde 4 maçta 10 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesinde 2 gol gördü.

İç saha puan cetvelinde 3'üncü sırada yer alarak evinde en başarılı takımlar arasına giren Yeni Malatyaspor, deplasman maçlarında ise iç sahanın uzağında kaldı. Deplasmanda galibiyeti bulunmayan Malatya temsilcisi, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayıp 1 puanla dış saha puan cetvelinde son sırayı aldı.

Sarı-siyahlılar, bu sezon ligde iç sahada oynadığı maçlarda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-1, Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenerken, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Malatya ekibi sahasında gösterdiği performansla Aytemiz Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ün ardından averajla 3. sırada yer aldı.

Sarı-siyahlılar evinde aldığı sonuçlarla "dört büyükler" olarak bilinen Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile son şampiyon Medipol Başakşehir'i de geride bıraktı.

İç saha performansına göre Medipol Başakşehir 7 puanla 6'ncı, Galatasaray 7 puanla 10'uncu, Fenerbahçe 7 puanla 11'inci, Beşiktaş ise maç eksiğiyle 4 puanla 14'üncü, Trabzonspor ise 3 puanla 15'inci sırada kendisine yer buldu.

Dış sahada sonuncu

Malatya ekibi sahasındaki başarısını deplasmanda gösteremedi.

Sarı-siyahlılar, bu sezon dış sahada Fatih Karagümrük'e 3-0, Trabzonspor'a 3-1, Beşiktaş'a 1-0 yenilirken, İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Malatya ekibi deplasmanda gösterdiği performansla sonuncu sırada kendisine yer buldu.

Geride kalan 8 haftada 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 de beraberliği bulunan Yeni Malatyaspor, ligde 11 puanla 9. sırada yer alıyor. Söz konusu 8 maçta 8 kez fileleri havalandıran sarı-siyahlılar, kalesinde 10 gole de engel olamadı.

Çelikel: "Hedefimiz üst sıralar"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, takımlarının performansından son derece memnun olduklarını söyledi.

Çelikel, geçen sezon yaşadıkları hataları tekrar etmek istemediklerini dile getirerek, "Sezon öncesi takımımızı özenle kurduk, aldığımız sonuçlar gösteriyor ki bu konuda başarılı olmuşuz. İyi ve kaliteli bir takım oluşturduk. Her geçen gün daha iyiye doğru gidiyoruz. Ligde şu an gayet iyi durumdayız ancak daha iyi olmak istiyoruz. Hedefimiz üst sıralar. Bunu başaracak kapasiteye sahibiz." dedi.

Takımın gidişatının çok iyi olduğunu aktaran Çelikel, "İç sahada başarılı bir grafik çiziyoruz. Bunu deplasmana da yaymayı hedefliyoruz. Ayrıca gol yollarında daha da etkili olmak için çalışmalarımız sürüyor. Bunu başardığımız zaman çok daha farklı bir Yeni Malatyaspor sahada olacak. Sahamızdaki galibiyet serilerine devam etmek istiyoruz. Ligde yolumuza puan veya puanlar toplayarak devam edeceğiz. İlerleyen günler Yeni Malatyaspor için daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor dış sahada sonuncu, iç sahada üçüncü - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Liste gittikçe kabarıyor! Bir kentimizde daha 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama geldi Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi
Son Dakika! Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinden sonra Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar durdu Son Dakika! Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinden sonra Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar durdu         
12:15
Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir         
11:55
Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi         
11:44
Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor         
11:27
Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz?         
11:08
Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor         
10:49
Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi         
10:21
Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim         
10:04
İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu         
09:03
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
07:17
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 12:34:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor dış sahada sonuncu, iç sahada üçüncü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei