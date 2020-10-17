Yeni Malatyaspor, Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı saldırıyı kınadı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı saldırıyı kınadı
17.10.2020 10:17
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor Kulübü, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence şehrine yaptığı saldırıyı kınandı.
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor Kulübü, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence şehrine yaptığı saldırıyı kınandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ermenistan tarafından, Azerbaycan'ın Gence şehrine yapılan hain saldırıyı kınıyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Azerbaycan ve halkının yanındayız." denildi.
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