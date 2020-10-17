Yeni Malatyaspor, Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı saldırıyı kınadı - Son Dakika

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor Kulübü, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence şehrine yaptığı saldırıyı kınandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ermenistan tarafından, Azerbaycan'ın Gence şehrine yapılan hain saldırıyı kınıyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Azerbaycan ve halkının yanındayız." denildi.