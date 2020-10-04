Yeni Malatyaspor, Ertaç Özbir'i transfer etti
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'nde forma giyen kaleci Ertaç Özbir'i yeniden renklerine bağladı.
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'nde forma giyen kaleci Ertaç Özbir'i yeniden renklerine bağladı.
Kadrosunu yeni sezonda güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'nde forma giyen 30 yaşındaki kaleci Ertaç Özbir ile anlaşmaya vardı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ertaç Özbir'in bonservisi ile transferi konusunda Gençlerbirliği Kulu¨bu¨ ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüz ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ertaç Özbir'e yuvana tekrar hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
Spor, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 12:49 - Kaynak: DHA
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