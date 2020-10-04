Yeni Malatyaspor, Ertaç Özbir'i transfer etti

Yeni Malatyaspor, 31 yaşındaki kaleci Ertaç Özbir'i renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, Ertaç Özbir ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Ertaç Özbir'in sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulu¨bu¨mu¨z, profesyonel futbolcu Ertaç Özbir'in bonservisi ile transferi konusunda Gençlerbirliği Kulu¨bu¨ ile anlas¸maya varmıs¸tır. Kulu¨bu¨mu¨z ile 2 yıllık so¨zles¸me imzalayan Ertaç Özbir'e yuvana tekrar hos¸ geldin diyor, asil formamızla bas¸arılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.