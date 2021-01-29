Yeni Malatyaspor evinde Fatih Karagümrükspor 0-0 berabere kaldı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor evinde Fatih Karagümrükspor 0-0 berabere kaldı

29.01.2021 18:03
Yeni Malatyaspor evinde Fatih Karagümrükspor 0-0 berabere kaldı, System.String[]

Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Karagümrükspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Karagümrük'ü konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşma, golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Karagümrük'ün 7. dakikada Fabio Borini'yle bulduğu gol, VAR değerlendirmesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bu sonucun ardından son 3 maçında 2. kez puan kaybı yaşayan Karagümrük, 31 puanla 8. sırada yer aldı. Son 2 maçını kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 28 puanla 9. sırada yer buldu.

Karagümrük, gelcek hafta Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.

Yeni Malatyaspor evinde Fatih Karagümrükspor 0-0 berabere kaldı

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Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor evinde Fatih Karagümrükspor 0-0 berabere kaldı - Son Dakika Spor


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