Yeni Malatyaspor farklı galibiyetle nefes aldı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor farklı galibiyetle nefes aldı

18.01.2021 11:21
Yeni Malatyaspor farklı galibiyetle nefes aldı, System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren ve aldığı sonuçlarla inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı-siyahlılar, haftalar sonra galibiyetle tanıştı.

Ligdeki son galibiyetini 13. haftada Kasımpaşa'ya karşı sahasında 2-0'lık skorla alan Yeni Malatyaspor, ardından çıktığı 5 mücadelede galip gelemedi.

Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor (1-1) ve Demir Grup Sivasspor ile (2-2) berabere kalırken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a (3-1), MKE Ankaragücü'ne (3-1), Hes Kablo Kayserispor'a ise (1-0) mağlup oldu.

Süper Lig'in 19. haftasında ise Çaykur Rizespor'u sahasında Kubilay Kanatsızkuş'un 2, Umut Bulut ve Mustafa Eskihellaç'ın golleriyle 4-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor, 5 hafta sonra galibiyetle tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

Son haftalarda istediği sonucun uzağında kalan sarı-siyahlılar, Çaykur Rizespor karşısında alınan farklı galibiyetle rahat bir nefes almış oldu.

Sarı-siyahlılar, bu sezon Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 18 maçta 6'şar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 24 puan topladı.

Pes etmiyor

Sarı-siyahlılar ligde oynadığı 18 karşılaşmanın 7'sinde yenik duruma düştü. Söz konusu 7 maçın 2'sini kazanan Malatya ekibi, 5 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Yeni Malatyaspor son geri dönüşünü ligin 19. haftasında Çaykur Rizespor karşısında yaptı. Maçın 30. dakikasında 1-0 geriye düşen sarı-siyahlılar, 46 ve 50. dakikalarda Kubilay Kanatsızkuş, 61. dakikada Umut Bulut, 74. dakikada ise Mustafa Eskihellaç'ın golleriyle sahasından 3 puanla ayrıldı.

Malatya ekibi, bu sezon Göztepe (1-1), Gaziantep FK (2-2), Medipol Başakşehir (1-1), Aytemiz Alanyaspor (1-1) ve Demir Grup Sivasspor (2-2) karşılaşmalarında geri düşmesine rağmen 1 puanla ayrılırken, 6. haftada sahasında Gençlerbirliği, 19. haftada ise yine sahasında Çaykur Rizespor müsabakasında yenik düşmesine rağmen 3 puanla ayrılarak önemli bir başarıya imza attı.

"Kazandığımız için mutluyuz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, Çaykur Rizespor karşısında çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Son haftalarda aldıkları kötü sonuçlar nedeniyle üzgün olduklarını dile getiren Çelikel, Çaykur Rizespor galibiyetiyle moral bulduklarını ifade etti.

Çelikel, karşılaşmada çok iyi mücadele ettiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Çaykur Rizespor maçı bizim için çok önemliydi bu karşılaşmayı kazandığımız için mutluyuz. Galibiyetten dolayı teknik heyeti, futbolcuları kutluyorum. Karşılaşmada, hocamızın yaptığı oyuncu değişiklikleri ve futbolcularımızın gayretiyle ikinci yarıda farklı bir Yeni Malatyaspor izledik. Bu durum bizi sevindirdi. Şu an hafta içi oynayacağımız Atakaş Hatayspor maçına odaklandık. Oradan da puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyoruz. Bu mücadeleyi verdiğimiz sürece, iyi bir takım olduğumuzu, kolay yenilmeyeceğimizi herkese gösterme devam edeceğiz."

"Geriden gelip farklı kazanmak ayrı bir mutluluk"

Takımın son 5 haftada kötü bir tablo ortaya koyduğunu belirten Çelikel, "Çaykur Rizespor galibiyetiyle 5 haftalık kötü gidişata 'dur' dedik. Ayrıca karşılaşmayı geriden gelip farklı kazanmak ayrı bir mutluluk. Futbolcularımız bir an olsun oyunu bırakmadı. Bundan dolayı herkesi kutluyorum. Galibiyeti de taraftarımıza armağan ediyoruz." dedi.

Hakkı Çelikel, transfer çalışmalarının da sürdüğünü anlatarak "Orta saha veya kanat olabilir. Sezonun ikinci yarısında takımı daha iyi yerlere getirebilecek bir kadroyu kuracağız. İnşallah Yeni Malatyaspor'u hak ettiği yere getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor farklı galibiyetle nefes aldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Etkisini saat 14.00'e kadar sürdürecek kar yağışı bugün İstanbul'u terk edecek Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak Premier Lig ekibi West Bromwich, Okay Yokuşlu'yu kadrosunda görmek istiyor Fransız Bakan'dan tepki çeken sözler: 5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı Şırnak'ta görüntülendi Kar yağışı İstanbul'a 10 günlük su kazandırdı! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 30 seviyesine çıktı Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Mesut Özil'in İstanbul'a ayak basması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı
Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk hediye aldı Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk hediye aldı         
11:53
Kadir Şeker'in babası Kadir Şeker'in babası "gizli tanık" haberlerine isyan etti: Suç duyurusunda bulunacağım         
11:45
Bağda çapa yaparken servet değerindeki gök taşını bulan çiftçi alıcıları bekliyor Bağda çapa yaparken servet değerindeki gök taşını bulan çiftçi alıcıları bekliyor         
11:31
Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten saldırılarla ilgili yorum: Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten saldırılarla ilgili yorum: Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar         
11:26
Almanya'da Pfizer-Biontech aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti Almanya'da Pfizer-Biontech aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti         
10:57
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'dan Dilek Özçelik açıklaması: İçim rahat, dünyanın en mutlu 100 insanından biriyim Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'dan Dilek Özçelik açıklaması: İçim rahat, dünyanın en mutlu 100 insanından biriyim         
10:35
Zenit'in Mesut Özil sorusuna yanıtı olay yarattı: G.Saray'a gitmeliydi, daha büyük bir kulüp Zenit'in Mesut Özil sorusuna yanıtı olay yarattı: G.Saray'a gitmeliydi, daha büyük bir kulüp         
10:15
Cinsel organında çıkan sivilcenin 'gazlı gangrene' dönüşmesi nedeniyle ölümden döndü Cinsel organında çıkan sivilcenin 'gazlı gangrene' dönüşmesi nedeniyle ölümden döndü         
10:01
3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi? 3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?         
09:58
Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi         
09:06
Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti         
09:03
Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti         
08:38
Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı         
08:34
Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor         
08:17
Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim         
18:45
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 12:11:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor farklı galibiyetle nefes aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei