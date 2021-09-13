Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 5. haftasında 17 Eylül Cuma günü VavaCars Fatih Karagümrük'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.
Yeni transfer santrafor Walter Bwalya da ilk idmanına çıktı.
Kaynak: AA
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