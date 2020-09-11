Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı ekip Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenmanla, yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının son çalışmasını yaptı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Son Dakika

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle

ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, ligde Sumgayıt'a yenildi

İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz

Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem

Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz

Rizespor Başkanı Hasan Kartal isyan etti: Bu adamın hemen cezalandırılması lazım

ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti

Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı

Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter

Fenerbahçe'nin gündemindeki Eran Zahavi, gözaltına alındı

İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi

Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler

27 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 800 yıla kadar hapis istemi