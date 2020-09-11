Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı ekip Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenmanla, yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının son çalışmasını yaptı.
Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 21:09 - Kaynak: AA
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