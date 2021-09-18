Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük'e 4-3 yenildikleri maçla ilgili, "Bireysel hatalardan gol yediğimiz için mağlup olduk. Bu bizi tabii üzüyor. Kötü oynamış olsanız özellikle içerde isteğiniz, tutkunuz olmasaydı o zaman bu kadar üzülmezdik." dedi.

Buz, Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya çok istekli coşkulu başlamak istediklerini ve bunu da yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Burada baktığımız zaman gerçekten güzel de goller attık, varyasyonlu goller attık, tesadüfi, çaptı, girdi falan değil, iyi başladık. 3,2'de adam adama olmak gerekiyordu. Golü yedik, 3-2 içeri girdik. Tabii ki devam etmek istedik. Gol pozisyonları geleceğini de düşünüyorduk. Bizim açımızdan rakip iyi pas yapan iyi bir takım biz de burada pozisyonları geçiş oyunlarındaki pozisyonları yakalayarak golü attıktan sonra daha iyi durmamız gerektiğini söylemiştim. Nitekim pozisyon geldi, Adem'in bir pozisyonu var. Ofsayt, penaltı pozisyonu orada öne geçmiş olsaydık yine farklı olacaktı ancak maçı kırma anı dakika 61'de penaltı pozisyonu. Penaltı pozisyonundan sonra tabi kolay değildi, 3-2. Çünkü çok erkendi 61. dakikada."

Oyuncularının mücadele ettiğini ancak yediklerin kendilerine yakışmayan goller olduğunu ifade eden Buz, "Bugün savunma anlamında farklı bir dizilişle oynadık, bireysel hatalardan gol yediğimiz için mağlup olduk. Bu bizi tabii üzüyor. Kötü oynamış olsanız özellikle içerde isteğiniz, tutkunuz olmasaydı o zaman bu kadar üzülmezdik. Senaryonun 61. dakikadan sonra değiştiğini, kırmızı karttan sonra tamamen Karagümrük lehine geçtiğini söyleyebiliriz. O yüzden üzgünüz. Ancak bu müsabakadan yine dersler çıkarmamız gerekiyor. Bireysel hataları ortadan kaldırmamız gerekiyor ve salı günü içerde oynayacağımız Sivas müsabakasına hazırlanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise futbolcularını kutlayarak, "Oyunun ilk 10 dakikasında bana göre 2-0 öne geçmemiz lazımken 17. dakikada bir pozisyonda gol yedik. Akabinde orta sahamızın yaptığı bir hatada 2. golü yedik ama buna rağmen oyundan düşmedik. Kendimizi toparlamaya çalıştık. 2-1'i bulduk. Arkadan 3-1 oldu, 3-2, ikinci yarıya böyle başladık. Ama biz böyle galibiyet istemiyoruz. Biz oyunu oyun gibi oynayıp üzerine koyarak, seyircilere daha güzel oyun sergilemek istiyoruz. Kazanacağımız daha çok şey var. Çalışacağımız daha çok şeyler var. Her hafta üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz." dedi.