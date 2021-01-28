Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Kart cezalısı durumundaki forvet Benjamin Tetteh ile savunma oyuncusu Issam Chebake de yarın sahada yer alamayacak.

Merkez Bankası rezervleri bir haftada 3,2 milyar dolar arttı

Çuval içinde cesedi bulunan Arzu Aygün'ün kızının sözleri Müge Anlı'yı ağlattı: Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem!