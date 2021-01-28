Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

28.01.2021 15:31
Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek, System.String[]

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Sarı-siyahlı ekipte kaleci Ertaç Özbir, sakatlığı nedeniyle Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Karim Hafez'in durumunun ise maç saatinde netlik kazanacağı öğrenildi.

Kart cezalısı durumundaki forvet Benjamin Tetteh ile savunma oyuncusu Issam Chebake de yarın sahada yer alamayacak.

Öte yandan, Yeni Malatyaspor, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek - Son Dakika Spor


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