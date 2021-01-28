Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Sarı-siyahlı ekipte kaleci Ertaç Özbir, sakatlığı nedeniyle Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Karim Hafez'in durumunun ise maç saatinde netlik kazanacağı öğrenildi.
Kart cezalısı durumundaki forvet Benjamin Tetteh ile savunma oyuncusu Issam Chebake de yarın sahada yer alamayacak.
Öte yandan, Yeni Malatyaspor, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA
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