Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

7 saat önce

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor, System.String[]

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde dayanıklılık ve güç çalışmalarının ardından taktiksel çift kale maç oynandı. Günü tek idmanla tamamlayan Malatya ekibinde ülkelerinin milli takımlarında bulunan kaleci Fabian Farnolle ile Teenage Hadebe de takımla çalışmaya dahil oldu.

Sakatlıkları düzelen Ghaylen Chaaleli, Moryke Fofana ve Rahman Buğra Çağıran ise antrenman eksiklerini kapatmaları için özel bir program doğrultusunda çalıştılar. Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Eren Tozlu dışında eksik bulunmuyor.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

(İHA)

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
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