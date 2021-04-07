Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçına hazır

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.

Yeni Malatyaspor , Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

ABB'den Akşener ve Yavaş'ı hedef alan Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı

Beşiktaş, Alanya'yı 3-0 mağlup etti ve liderliğini perçilendi

Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız