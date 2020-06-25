Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçında galibiyete odaklandı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor kulübünün ikinci başkanı Selim Pilten, Fenerbahçe karşısında en iyi şekilde mücadele ederek 3 puanı alan taraf olmak istediklerini söyledi.

Pilten, sarı-siyahlı takımın Süper Lig'deki performansı, ligin 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçı ve takımın hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kulüp olarak sezona UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarıyla başladıklarını belirten Pilten, burada en iyi şekilde mücadele ettiklerini hatırlattı.

Pilten, sezonun ilk yarısına çok iyi başladıkları ancak ikinci yarıda aynı performansı sergileyemediklerini anlatarak, çeşitli talihsizlikler yaşadıklarını kaydetti.

Kentte 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu daha sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığını aktaran Pilten, "Pandemi dünyada futbolu, sporu olumsuz yönde etkiledi. Kentte meydana gelen depremde sonra futbolcular Malatya'da kalmak istemedi. Çok zor bir süreç geçirdik. Hem deprem hem pandemi üst üste geldi ve Yeni Malatyaspor'umuzu olumsuz etkiledi." dedi.

Takımda teknik direktör Sergen Yalçın'da sonra Kemal Özdeş de yolların ayrıldığını hatırlatan Pilten, "Şu an teknik direktörümüz Hikmet Karaman ile yola devam ediyoruz. Hikmet hocamızın takıma katılması ve 28. haftada uzun bir aradan sonra 2-1 kazandığımız Göztepe maçı bir dönüm noktası olacak. Tekrar başarılı ve galibiyetli günlere döneceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Alt sıralardan kurtulmak için ciddi bir maça çıkacağız"

Pilten, Göztepe galibiyetinin kendilerine çok iyi moral olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Galibiyetten öncesi son iki maçımız çok talihsizdi. Hes Kablo Kayserispor'a karşı talihsiz mağlubiyet aldık, Kasımpaşa'yı ise elimizden kaçırdık. Göztepe maçını kazanmamız çok iyi oldu. Bundan sonra oynayacağımız tüm maçlar bizim için final niteliğinde. Bu hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Alt sıralardan kurtulmak için ciddi bir maça çıkacağız. Fenerbahçe'nin mevcut durumu aldatıcı olabilir. Sezonun ikinci yarısı farklı geçti belki ama biz deplasmanda kazanmak istiyoruz. Onlar için ne kadar zorsa, bizim için de zor. Maçlar hep zorlu, mücadeleli geçiyor. Alacağımız 3 puanla çıkış yaparak güzel bir grafik için adım atmak istiyoruz. Ligin ikinci yarısında geçen hafta aldığımız 3 puanın bizim için değeri çok büyük."

"Son 6 maç final niteliğinde"

Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlandıklarını aktaran Pilten, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe maçından puan veya puanlar alacağımız yürekten inanıyorum. Ondan sonra sahamızda Gençlerbirliği maçı çok önemli. Son 6 maç bizim için final niteliğinde. Hedefimiz tüm maçlardan en iyi sonuçlarla ayrılarak ligde kalmak. Hocamıza çok güveniyoruz. Takım olarak bundan sonra 3 puan dışında bir şey düşünmüyoruz. Ben eminim ki şu an ki durumdan taraftarın desteğiyle çıkarak tekrar eski günlerimize, galibiyet serimize devam edeceğiz. Binlerce Yeni Malatyasporlu taraftarımız ekran başında maçları takip ediyor. Futbolcular ve hocamız taraftarımızın desteğini hissediyor. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz."