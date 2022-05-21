Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, Malatya'nın tekrar ayağa kalkarak Süper Lig'e çıkabilecek potansiyele sahip bir kent olduğunu söyledi.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arslan, sözün de ligin de bittiğini ifade etti.

Genç bir takım olduklarını, eksikleri nedeniyle zorlandıklarını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Çok genç bir takımız. Bizim için çok önemli olan 3 oyuncu aynı anda yoktu. Fenerbahçe hamle yeteneğini kullandı. Giren oyuncular Szalai, Valencia, Sosa. Küçüksemiyorum, bizim kardeşlerimiz de öğrenecek ama bizde girenler 17-18 yaşındaki oyuncular. Tabii ki burada da kalite kazandı. Fenerbahçe'nin de hedefi bitmemişti. Fenerbahçe'yi hem Şampiyonlar Ligi yarışı ve ligi ikinci bitirdikleri için tebrik ediyorum. Lig artık sonuçlandı.Gerekli raporları hem yönetim kuruluna hem belediye başkanımıza sunduk. Bundan sonra yol haritası onlarda. Nasıl tercih kullanırlarsa o şekilde ilerlenir."

Arslan, ligde bir mücadele içerisinde olduklarını anlatarak, "Biz çocuklarla sahaya çıkalım, bir direnişimiz olsun istedik ama eşit şartlarda yarışmadık. Bu lige de biraz ayıp ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü çok fazla oyuncumuz gitti. 12-13 oyuncu aynı anda gidince, çocuklar tecrübe kazandı ama acı tecrübe kazandı. Kongre süreci var. Malatya tekrar ayağa kalkabilecek potansiyele sahip bir şehir. Belediye başkanımızın önderliğinde inşallah eski güzel günlere dönüş yaparlar." değerlendirmesinde bulundu.