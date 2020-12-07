Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
07.12.2020 19:27
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında, 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında, 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenman, Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve taktik çalışmayla tamamlandı.
Son Dakika Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan "pes" dedirten yorum: Çok iyi birine benziyorsun Hakan Taşıyan yeniden hastaneye kaldırıldı Bıçaklı saldırıya uğrayan Neymar'ın annesinin erkek arkadaşı, ölümden döndü 108 gün boyunca koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'ten doktorlarına: Hakkınızı nasıl öderim bilmiyorum CHP'li Özgür Özel'den Çin aşısı açıklaması: Sağlık Bakanı haklı Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği zirve öncesi yaptırım sinyali: Çok çabaladık ama sonuç alamadık İş arkadaşından yardım isteyen genç kız, tecavüze uğradı! Bir de çıplak fotoğraflarını çektiler 50 yıllık çift, aynı gün 4 saat arayla yaşamlarını yitirdi! Yan yana toprağa verildiler