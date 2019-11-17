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Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:18 Kaynak: AA
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde dayanıklılık ve güç çalışmaları yapıldı.
Günü çift idmanla tamamlayan Malatya ekibinde, ülkelerinin milli takımlarında bulunan kaleci Fabian Farnolle ile Teenage Hadebe çalışmalara katılmadı.
Sakatlıkları süren Ghaylen Chaaleli, Moryke Fofana ve Rahman Buğra Çağıran takımdan ayrı koşu yaptı.
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