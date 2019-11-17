Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde dayanıklılık ve güç çalışmaları yapıldı.

Günü çift idmanla tamamlayan Malatya ekibinde, ülkelerinin milli takımlarında bulunan kaleci Fabian Farnolle ile Teenage Hadebe çalışmalara katılmadı.

Sakatlıkları süren Ghaylen Chaaleli, Moryke Fofana ve Rahman Buğra Çağıran takımdan ayrı koşu yaptı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:18 Kaynak: AA
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