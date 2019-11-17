Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sakatlıkları süren Ghaylen Chaaleli, Moryke Fofana ve Rahman Buğra Çağıran takımdan ayrı koşu yaptı.

Günü çift idmanla tamamlayan Malatya ekibinde, ülkelerinin milli takımlarında bulunan kaleci Fabian Farnolle ile Teenage Hadebe çalışmalara katılmadı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde dayanıklılık ve güç çalışmaları yapıldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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