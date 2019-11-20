Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde dayanıklılık ve güç çalışmaları yapıldı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı olan bölümünde teknik taktik çalışma yapıldı.

Sakatlıkları nedeniyle Göztepe maçı kadrosunda yer alamayan Thievy Bifouma, Moryke Fofana ve Rahman Buğra Çağıran çalışmalara katıldı. Fofana ile Bifouma, tedavilerinin ardından takımla çalışmalara katılırken, Rahman Buğra Çağıran ise kondisyoner eşliğinde düz koşu yaptı.

Sakatlığı nedeniyle 4 haftadır takımdan ayrı olan Tunuslu orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli de takımla çalışmalara başladı. Chaaleli'nin Fenerbahçe maçı kadrosunda yer alıp alamayacağı maç gününde netlik kazanacak.

İdmana Zimbabve milli takımından henüz dönmeyen savunma oyuncusu Teenage Lingani Habede, sağ bek oyuncusu İssam Chebake antrenmanda yer almazken, Gökhan Töre ise takımdan ayrı salonda çalıştı.

Jahovic'in oğlu Lejs idmana renk kattı

Bu arada sarı-siyahlı takımın Makedonya asıllı golcüsü Adis Jahovic, antrenmana oğlu Lejs ile katıldı.

Jahovic, antrenman öncesi oğluyla bir süre futbol oynadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın da Adis Jahovic'in oğlu Lejs ile yakından ilgilenerek, bir süre futbol oynadı.

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:27 Kaynak: AA
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