Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'ye Konuk Olacak

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'ye Konuk Olacak

12 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'ye Konuk Olacak, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde geride kalan 18 haftada 32 puan toplayan ve 3. sırada bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale adını yazdıran Malatya temsilcisi, Fenerbahçe karşısında galip gelerek ligdeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon İstanbul deplasmanında şu ana kadar 2 karşılaşmaya çıktı. Sarı-siyahlılar, ligin beşinci haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, 7'nci haftada ise Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Malatya temsilcisinde sakatlıkları geçen Adem Büyük, Mustafa Akbaş ve Guilherme, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:05 Kaynak: AA

Evkur, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor
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