Yeni Malatyaspor fikstür avantajına güveniyor

Süper Lig'de kalan 8 maçının 5'ini sahasında oynayacak Yeni Malatyaspor, fikstür avantajını koruyarak ligde kalmayı hedefliyor. Ligde 25 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, kalan haftalar için en az 13 puan hedefliyor.



Yeni Malatyaspor, korona virüs tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanacak olmasına rağmen iç saha avantajına güveniyor. Ligde kalma mücadelesinde önünde bulunan 4 haftalık periyodu kritik olarak gören, Malatay ekibi, bu maçlardan en az 9 puan çıkarmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım kalan 8 haftalık maratonda 5 iç saha, 3 de deplasman maçına çıkacak.



Malatya ekibi, sahasında Kasımpaşa, Göztepe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar deplasmanda ise Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor ile kritik 90 dakikalara çıkacak. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor bu özlemine lig yeniden başlayınca son vermek istiyor. Kalan maçlarında en az 13 puan hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemeyen Malatya temsilcisi bu süreçte fikstür avantajına da güveniyor.



Yeni Malatyaspor ligin yeniden başlamasının ardından Kasımpaşa ve Göztepe ile arka arkaya sahasında oynayacak.



Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında oynadığı müsabakalarda ise sadece 1 puan alabildi. - MALATYA