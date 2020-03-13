Yeni Malatyaspor fikstür avantajını kullanmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor fikstür avantajını kullanmak istiyor - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor fikstür avantajını kullanmak istiyor

7 saat önce

Süper Lig'de kalan maçlarında 10 puan üzerini hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemeyen Yeni Malatyaspor fikstür avantajına güveniyor.

Yeni Malatyaspor fikstür avantajını kullanmak istiyor, System.String[]

Süper Lig'de kalan maçlarında 10 puan üzerini hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemeyen Yeni Malatyaspor fikstür avantajına güveniyor. Malatya ekibi kalan 9 maçının 5'ini sahasında oynayacak.


Ligde kalma mücadelesinde önündeki 9 maç belirleyici olacak olan Yeni Malatayspor, bu maçlardan en az 12 puan hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım bu periyotta 5 iç saha 4 deplasman maçına çıkacak. Malatya ekibi, sahasında Kasımpaşa, Göztepe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar deplasmanda ise Kayserispor, Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor ile kritik 90 dakikalara çıkacak. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor bu özlemine bu hafta Kayserispor karşısında son vermek istiyor. Kalan maçlarında 10 puan üzerini hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar bu süreçte fikstür avantajına güveniyor. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:33 Kaynak: İHA
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