Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor 'Futbol Köyü' projesi için ilk kazmayı vurdu
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Yeni Malatyaspor 'Futbol Köyü' projesi için ilk kazmayı vurdu

1 saat önce

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in TFF Başkanı Nihat Özdemir'e sunumunu yaptığı ve Özdemir'in de 'benim de hayalimdeki proje' dediği futbol köyü projesinin ilk aşaması olan antrenman sahalarının yapımına başlandı.

Yeni Malatyaspor 'Futbol Köyü' projesi için ilk kazmayı vurdu, System.String[]

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in TFF Başkanı Nihat Özdemir'e sunumunu yaptığı ve Özdemir'in de 'benim de hayalimdeki proje' dediği futbol köyü projesinin ilk aşaması olan antrenman sahalarının yapımına başlandı.


Geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Yeni Malatyaspor Kulübü'nü ziyaret edip, projenin detaylarını sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek'in sunumuyla gördükten sonra çalışmaların ilk etabının başlatılması kararlaştırılmıştı.


Özdemir projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni Malatyaspor Kulübü'nün hazırladığı proje benim hayalimde olan bir proje. Yalnız Malatya'yı değil, bölgeyi de düşünmüşler. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni kapsayan altyapıya dönük bir proje hazırlamışlar. İnşallah projeye de başlayacaklar. Arsa konusunun bir kısmını halletmişler, devamını halledecekler, inşallah kaynak da bulacaklar. Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı, işadamları olarak böyle güzel bir projeye de her zaman destek oluruz, olmalıyız da. Biz de bu projenin yanında olacağız" demişti.


Yeni Malatyaspor Kulübü, bölge için de büyük önem taşıyan ve içinde antrenman sahalarından, mini stadyuma ve sosyal alanlara kadar her şeyin bulunacağı futbol köyü projesinin ilk aşaması için Yeni Malatya Stadyumu yanındaki alanda çalışmalara başladı.


Projenin ilk etabının ardından ikinci etap için çalışmalara başlanacağı belirtildi. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Nihat Özdemir, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:43 Kaynak: İHA
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