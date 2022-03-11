Son Dakika | Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı

11.03.2022 20:37

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı Hafif yaralanan Adil Gevrek hastaneye kaldırıldı Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kullandığı otomobille İstanbul Kuzey Marmara Otoyolunda kaza yaptı.

Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı

Hafif yaralanan Adil Gevrek hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kullandığı otomobille İstanbul Kuzey Marmara Otoyolunda kaza yaptı. Kazada hafif şekilde yaralanan Adil Gevrek hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir katılımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, 34 GLH 44 plakalı aracıyla seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada Adil Gevrek hafif şekilde yaralanırken, yanında bulunan oğlu Yusuf Gevrek ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise Adil Gevrek'e müdahale etti. Hafif yaralanan Adil Gevrek yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.

Son Dakika | Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı
Son Dakika | Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı
Son Dakika | Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı

YORUMLAR
500
Yeni Malatyaspor: 'Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, İstanbul'da maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Yeni Malatyaspor: 'Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, İstanbul'da maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Son dakika haberleri | Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı Son dakika haberleri | Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı

Yeni Malatyaspor, İstanbul, Futbol, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı - Son Dakika


Son Dakika
20:57 5 aylık hamile İrem'in ölümü için intihar demişlerdi! Aile fertlerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
20:49 Maça gölge düşüren korkunç olay! 8 futbolcu hakeme saldırdı
20:41 Başkentte toplu taşıma ücretlerine zam geldi! Tam biniş ücreti 6,5 lira oldu
20:34 Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu alır
20:23 Messi yakın arkadaşları tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu: Yaptığı sahtekarlık
19:51 Bakan Koca'dan dikkat çeken 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum
19:48 ABD Başkanı Biden, Rusya'ya karşı yeni yaptırımları açıkladı! Ticari ilişkiler durduruldu
19:43 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 401 yeni vaka tespit edildi
19:24 Chelsea'ye talip olan iş insanı Muhsin Bayrak'tan yeni açıklama geldi: "Kulübü satın alabilirsiniz" dediler
18:38 MHK'den çok konuşulacak yeni kararlar yolda! Hakem Ümit Öztürk'ün de görevine son verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 21:03:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement