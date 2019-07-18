Yeni Malatyaspor Futbol Takımı sağlık kontrolünden geçti
2 saat önce
Yeni Malatyaspor Futbol Takımı'ndan Guilherme Costa Marques, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:41 Kaynak: Bültenler
Detaylı kan tetkikleri yapılan Guilherme; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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