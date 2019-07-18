Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor Futbol Takımı sağlık kontrolünden geçti
Son Dakika Güncel Haber

Yeni Malatyaspor Futbol Takımı sağlık kontrolünden geçti

2 saat önce

Yeni Malatyaspor Futbol Takımı'ndan Guilherme Costa Marques, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Yeni Malatyaspor Futbol Takımı sağlık kontrolünden geçti, System.String[]

Detaylı kan tetkikleri yapılan Guilherme; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:41 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın yeni transferi Seri, soğukta futbol oynayamıyor iddiası Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta korkutan yangın AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 19:15:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor Futbol Takımı sağlık kontrolünden geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]