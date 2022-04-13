Yeni Malatyaspor Galatasaray'a konuk olacak - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor Galatasaray'a konuk olacak

13.04.2022 17:28
Yeni Malatyaspor Galatasaray'a konuk olacak

Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.

Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.

Süper Ligin 33. Haftasında 18 Nisan Pazartesi saat 20.30'da Galatasaray ile karşılaşacak olan sarı-siyahlı ekip, ligde 20 puanla son sırada yer alırken, Galatasaray ise 41 puanla 14. sırada yer alıyor.

Yeni Malatyaspor, geçen hafta sahasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olarak ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk ekip olmuştu. Matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor, 6 yıl sonra Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

İki ekip şu ana kadar 12 kez karşı karşıya geldi ve bu maçlarda Galatasaray'ın 6 galibiyeti bulunurken, Yeni Malatyaspor rakibine karşı 2 kez kazandı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

(Numan Güder/ İHA)

Yeni Malatyaspor Galatasaray'a konuk olacak
Yeni Malatyaspor Galatasaray'a konuk olacak

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Kaynak: İHA

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