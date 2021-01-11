Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısında çeyrek final bileti arayacak

Yeni Malatyaspor'da yarın ki Galatasaray maçı öncesinde golcü futbolcu Benjamin Tetteh'in sağlık durumu belirsizliğini koruyor. Kayserispor karşısında sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Ganalı futbolcunun kupa mesaisinde kadrodaki yerini alıp alamayacağının maç saatinde belli olacağı açıklandı.

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kayserispor 'a 1-0 mağlup olarak taraftarını üzen sarı-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda yola devam etmek istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın sahasında Galatasaray 'ı ağırlayacak Yeni Malatyaspor , çeyrek final biletini almanın hesaplarını yapıyor.

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