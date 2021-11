SPOR Mounir Chouiar: Galatasaray maçından galibiyetle ayrılan taraf olmak istiyoruz - Son Dakika

Mounir Chouiar: Galatasaray maçından galibiyetle ayrılan taraf olmak istiyoruz

Taha AYHAN/ MALATYA (DHA) - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Fransız sol kanat oyuncusu Mounir Chouiar, Galatasaray maçında sahadan galibiyetle ayrılan taraf olmak istediklerini dile getirdi.

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında 28 Kasım Pazar günü Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde sürdürdü. İdman öncesinde açıklama yapan Mounir Clouiar, geçen hafta oynadıkları ve 1-0 yenildikleri GZT Giresunspor maçında iyi mücadele ettiklerini, yaşadıkları şanssızlıklar nedeniyle karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi. Futbolun bir takım oyunu olduğunu ve burada hiçbir zaman kendisini yalnız hissetmediğini kaydeden Mounir, "Benim gibi yetenekli arkadaşlarım var burada. Aslında burada güçlerimizi birleştirip futbol ortaya koymak istiyoruz. Hiçbir zaman kendimi yalnız hissetmedim" diye konuştu.

Bu hafta sahalarında Galatasaray ile karşılaşacaklarını kaydeden Mounir, "Aslında her maç zor. Ancak bunun yanı sıra hiçbir maç zor değil, eğer ekip, takım olabilirsek. Her maçı kaybetme ve kazanma şansınız var. Biz yenen taraf olmak için uğraşacağız. Bu her takım için geçerli. Hiçbir maça farklı bir gözle bakmıyoruz. Diğer takımlara nasıl hazırlanıyorsak Galatasaray maçına da öyle hazırlanıp sahaya o motivasyonla çıkacağız" dedi.