Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile 12 Ocak Salı günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.
Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA
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