Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: "Yüzde 30 küçüleceğiz" - Son Dakika

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: "Yüzde 30 küçüleceğiz"

24.01.2021 19:05

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, "Biz Yeni Malatyaspor olarak en az yüzde 30 küçüleceğiz.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, "Biz Yeni Malatyaspor olarak en az yüzde 30 küçüleceğiz." dedi.

Gevrek, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında sahalarında oynadıkları ve 1-0 yenildikleri Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Takım olarak iyi bir futbol oynadıklarını belirten Gevrek, "Son dakikalarda gol yedik ama sahada iyi bir mücadele vardı. Takım olarak iyi futbol oynadık. Bugün kazansaydık iyi olacaktı ama maalesef olmadı. Genel olarak baktığımız zaman 27 puan iyi ama bizim hedefimiz 30 puandı." diye konuştu.

Gevrek, bir basın mensubunun kulübün yaşadığı maddi sıkıntılarla ilgili sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Futbolun içinde bu tarz sıkıntılar olabilir. Çok karakterli futbolcularımız var. Türkiye'de bu anlamda ciddi sıkıntı var. Anadolu takımlarının gelirinin yüzde 90'ı yayıncı kuruluşlardan. Ama biliyorsunuz bu sene çok ciddi bir indirim oldu. Bugün yapılan kontratta indirimle 30 milyon fark ediyor. Şimdi baktığımız zaman ekonomik anlamda sıkıntımız var ama aşılmayacak gibi değil. Futbolcu kardeşlerimiz ufak bir protesto yaptı, bu bir haktır. Bizim onlarla ilgili hiçbir sıkıntımız yok."

Gevrek, 7 yıldır başkan olduğunu ve kulüp için elinden geleni yaptığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şehrin ileri gelenlerinin bu takıma sahip çıkması lazım. Hepimiz sahip çıkmalıyız. Yedi yıldır yönetim olarak bu yükü taşıdık ama bu saatten sonra iş insanlarımızın da sahip çıkması lazım. İyi bir takımımız var. Burada çok kıymetli iş insanları var, bugüne kadar kimsenin kapısına gitmedik. Bu şehrin marka değeri bu takımdır. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz. Mali anlamda gerçekten çok ciddi sıkıntılarımız var. Türk futbolu bu şekilde devam ederse çok ciddi yara alacak. Geçici çözümler var ama böyle olmaz. Biz Yeni Malatyaspor olarak küçüleceğiz. En az yüzde 30. Çünkü yüzde 30 kaybımız var. İnşallah bu seneyi aşarsak biz de ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: Yüzde 30 küçüleceğiz
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: Yüzde 30 küçüleceğiz
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: Yüzde 30 küçüleceğiz
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: Yüzde 30 küçüleceğiz

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: 'Yüzde 30 küçüleceğiz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 24 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 140 kişi vefat etti, 5 bin 277 yeni vaka tespit edildi AK Partili kadın meclis üyesine hakaret eden belediye başkanı yardımcısı, görevden uzaklaştırıldı Avrupa Birliği, korona aşısı üreticilerine dava açmaya hazırlanıyor Biden'ın Beyaz Saray'a giden yolda "kara para" ile desteklendiği iddia edildi Hastaneye giderken direksiyon başında rahatsızlanan sürücü, yaşamını yitirdi Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler
Fatih Terim transferini istediği oyuncuları tarif etti: Önemli ekonomik katkılar sağlayacak isimler istiyorum Fatih Terim transferini istediği oyuncuları tarif etti: Önemli ekonomik katkılar sağlayacak isimler istiyorum         
19:20
Lider Beşiktaş Göztepe'yi konuk ediyor! Canlı anlatım Lider Beşiktaş Göztepe'yi konuk ediyor! Canlı anlatım         
18:55
Fenerbahçe'yle ilk antrenmanına çıkan Mesut Özil 67 numarayı giyecek Fenerbahçe'yle ilk antrenmanına çıkan Mesut Özil 67 numarayı giyecek         
18:26
Yasmin Erbil kırmızı elbiseli pozuyla nefesleri kesti Yasmin Erbil kırmızı elbiseli pozuyla nefesleri kesti         
18:18
Nusret'in 10 güzelle Dubai'de çektiği kahve videosu olay oldu Nusret'in 10 güzelle Dubai'de çektiği kahve videosu olay oldu         
17:46
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten evlenecek çiftlere öneri: Şimdi altın almanın tam zamanı Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten evlenecek çiftlere öneri: Şimdi altın almanın tam zamanı         
16:33
Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı         
15:15
Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı         
14:49
Gıdada fahiş fiyat şikayeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi: Mutlaka çözüme ulaştıracağız Gıdada fahiş fiyat şikayeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi: Mutlaka çözüme ulaştıracağız         
14:27
Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler         
14:27
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz'dan, Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz'dan, "yeme içme sektöründe normalleşme için erken" uyarısı         
14:21
Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı         
13:58
Vatandaşa Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı         
12:40
Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı         
11:52
Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA         
10:59
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 19:41:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: "Yüzde 30 küçüleceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei