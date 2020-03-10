Yeni Malatyaspor galibiyet hasretini Trabzonspor karşısında dindirmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor galibiyet hasretini Trabzonspor karşısında dindirmek istiyor - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor galibiyet hasretini Trabzonspor karşısında dindirmek istiyor

6 saat önce

Süper Lig'de geçen sezonlara göre kötü sezon geçiren Yeni Malatyaspor 9 maçlık galibiyet özlemini Trabzonspor karşısında dindirmek istiyor.

Yeni Malatyaspor galibiyet hasretini Trabzonspor karşısında dindirmek istiyor, System.String[]

Süper Lig'de geçen sezonlara göre kötü sezon geçiren Yeni Malatyaspor 9 maçlık galibiyet özlemini Trabzonspor karşısında dindirmek istiyor.


Sarı-kırmızılılar, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 9 maçta 7 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Konyaspor ile berabere kalan Yeni Malatyaspor'da 2020 yılının ilk puanı alınırken, galibiyet özlemi ise henüz dinmedi.


Oynadığı son 15 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramayan Yeni Malatyaspor, bu süreçte 9 puan toplayabildi. Kemal Özdeş'ten bayrağı devralan Hikmet Karaman ile ilk maçında puanla tanışan Yeni Malatyaspor, puan tablosunda 25 puanla 13. sırada bulunuyor.


Ligin ilk yarısında topladığı 24 puanın üzerine sadece 1 puan koyabilen sarı kırmızılılar, önünde bulunan Trabzonspor müsabakasını kazanarak hızla alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:08 Kaynak: İHA
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