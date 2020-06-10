Yeni Malatyaspor galibiyet özlemine Kasımpaşa maçıyla son vermek istiyor - Son Dakika

Yeni Malatyaspor galibiyet özlemine Kasımpaşa maçıyla son vermek istiyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki 11 haftalık galibiyet özlemine Kasımpaşa maçıyla son vermek istiyor.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki 11 haftalık galibiyet özlemine Kasımpaşa maçıyla son vermek istiyor. Korona virüs sebebiyle 26. haftadan itibaren ara verilen Süper Lig'de özellikle ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa mesaisi 3 puan hedefiyle sürüyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı son 11 maçta üç puan sevinci yaşayamadı. Malatya ekibi, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Puan tablosunda 25 puanla 15. sırada yer alan sarı-kırmızılı takım kötü gidişatına Kasımpaşa karşısında son vermek istiyor. Ligin yeniden başlamasıyla final niteliğinde 8 maça çıkacak olan Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalardan en az 12 puan çıkarmayı hedefliyor. Yeni Malatyaspor, sırasıyla; Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe (D), Gençlerbirliği, Sivasspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D) ve Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacak. (Mehmet Türel/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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