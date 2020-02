Yeni Malatyaspor galibiyete hasret

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta sadece 1 kez kazandı.

Lige sahasında Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayan, ardından bir süre başarılı grafik çizen sarı-siyahlı ekip, son haftalarda üst üste yenildi.

Ligde üçüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, son 11 haftada istediği performansı sahaya yansıtamadı.

Ligin 9. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçen Malatya ekibi, sonraki bölümde ligde oynadığı 11 karşılaşmada istikrarsız bir tablo ortaya koydu.

Devre arasında teknik direktör Sergen Yalçın ile yolları ayırarak Kemal Özdeş'i göreve getiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde son 11 lig maçında 1 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı.

Ligin 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden sarı-siyahlılar, o günden bugüne ligde galibiyet yüzü göremedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ligde oynadığı son 11 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

Hafta Rakip Sonuç 10. Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor 2-2

11. Göztepe-Yeni Malatyaspor 1-1

12. Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe 0-0

13. Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor 3-3

14. Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor 1-3

15. Beşiktaş-Yeni Malatyaspor 0-2

16. Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor 0-2

17. Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor 1-1

18. Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor 4-1

19. Yeni Malatyaspor- Trabzonspor (Ertelendi) 20. Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor 2-1 21. Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü 0-1

Gol istatistikleri



Ligde 34 kez gol sevinci yaşayan Malatya ekibi, buna karşılık 29 kez de kalesini gole kapatamadı.

Galibiyete ulaşamadığı son 5 haftada kalesinde 10 gol görüp 3 gol sevinci yaşayan Malatya ekibi, düşüşe geçtiği son 11 haftada ise kalesinde adeta alarm verdi.

Bu süreçte 19 kez kalesinde gol gören BtcTurk Yeni Malatyaspor, 12 gol atabildi.



Evinde 4 maçtır kazanamıyor

Sarı-siyahlı ekip, sahasında son 4 maçtır istediği sonucu alamıyor.

Ligin 9. haftasında iç sahada İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 mağlup eden sarı-siyahlılar, o günden bugüne evinde galibiyet yüzü göremedi.

Malatya ekibi Hes Kablo Kayserispor galibiyetinin ardından iç sahada Fenerbahçe ile golsüz berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor (1-3), Çaykur Rizespor (0-2) ve MKE Ankaragücü'ne (0-1) yenildi.

İç sahada oynadığı son 4 maçta kalesinde 6 gol gören Malatya ekibi, söz konusu 4 maçta sadece 1 kez rakip fileleri havalandırdı.



"Kötü sonuçları telafi etmek istiyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda istedikleri sonuçları alamadıklarını söyledi.

Geçen hafta sahalarında 1-0 yenildikleri MKE Ankaragücü maçında da sahaya istedikleri performansı koyamadıklarını dile getiren Çelikel, karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduklarını ifade etti.

Çelikel, üzerlerindeki kötü havayı bir an önce atmak istediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Son dönemde aldığımız kötü sonuçları telafi etmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Başarı motivasyon ve disiplinle geliyor. Ligde yenilmeyecek hiçbir takım yok. Biz her maça aynı ciddiyetle çıkıyoruz. Hedeflerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her hafta daha iyisi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her maç bir öncekinden daha iyi olmak için kulüp olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hocamız takımın başına yeni geçti, başarılı olacağına inanıyoruz. Bu haftaki maçta aldığımız mağlubiyet taraftarımızı üzmesin kaldığımız yerden galibiyetler alarak yolumuza devam edeceğiz. Başkanımız ve kulüp olarak Malatya'ya en iyisini vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarımızdan da destek bekliyoruz."

"Çıkış yapacağız"

Hakkı Çelikel, ligin 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettikten sonra kötü bir grafik çizdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu durum, taraftarlarımızı ve camiamızı yanıltmasın. Hocamıza güveniyoruz. İyi bir kadroya ve bireysel olarak baktığımızda başarılı oyunculara sahibiz. Bu kötü grafiği geride bırakarak önümüzdeki maçları alıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Futbolda bazen böyle kötü dönemler olabiliyor, bu günleri de geri de bırakarak inşallah çıkış yapacağız."