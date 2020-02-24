Yeni Malatyaspor galibiyete hasret - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor galibiyete hasret

6 saat önce

Süper Lig'de kötü bir süreç yaşayan Yeni Malatyaspor, galibiyet özlemini 7 maça taşıdı.

Yeni Malatyaspor galibiyete hasret, System.String[]

Süper Lig'de kötü bir süreç yaşayan Yeni Malatyaspor, galibiyet özlemini 7 maça taşıdı.


Sarı kırmızılılar, Ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.


Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Kemal Özdeş takımıyla çıktığı 4 maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu. Oynadığı son 13 maçtan 1 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramayan Yeni Malatyaspor, bu süreçte 8 puan toplayabildi. Sergen Yalçın'dan bayrağı devralan Kemal Özdeş ile de kötü gidişe dur diyemeyen Yeni Malatyaspor, puan tablosunda 24 puanla 12. sıraya geriledi. Sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı. Yeni Malatyaspor, 13 haftada rakip ağlara 13 gol bırakırken, kalesinde ise 22 gol gördü.


Yeni Malatyaspor'da ligdeki son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı elde etmişti. Malatya ekibi, bu maçın ardından oynadığı 7 karşılaşmada 6 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
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