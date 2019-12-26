Yeni Malatyaspor galibiyete odaklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor galibiyete odaklandı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor galibiyete odaklandı

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Teenage Hadebe, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Teenage Hadebe, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Zimbabveli stoper, sarı-siyahlı ekibin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta sahalarında Çaykur Rizespor karşısında istemedikleri bir sonuç aldıklarını belirten Hadebe, "90 dakika boyunca iki pozisyon buldular, onları da gol yaptılar. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ama olmadı. Şimdi bunu unutacağız, çabucak önümüze bakacağız. Önümüzde bir maç var. Nerede hatalar yaptık, hangi detayları kaçırdık, hocalarımız zaten bunları bize söylüyor. Bunları hemen düzeltip, önümüzdeki maçlara odaklanacağız." diye konuştu.

Hadebe, ilk yarının son haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Değişik bir takım. Deplasmanda oynayacağız, ona göre hazırlanıp konsantre olacağız. Kolay bir maç olmayacak ama oraya kazanmak için gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun "Genç bir oyuncusun ve zor bir ligde oynuyorsun. Her geçen gün performansının üzerine koyarak ilerliyorsun. Bu anlamda kariyer planın nedir?" sorusuna Hadebe, "Gelecek için şunu söyleyebilirim, daha çok çalışıp belki Türkiye'nin büyük takımlarından birinde forma giymek." cevabını verdi.

Yeni Malatyaspor galibiyete odaklandı

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 400 kilo esrar ve çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi
Ali Ravcı: "Guilherme için Beşiktaş'tan resmi bir teklif yok" Galatasaray'ın Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia edildi Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı

Son Dakika Haberleri
20:46 Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır - Son Dakika Spor
20:39 DÜZELTME VE ÖZÜR AÇIKLAMASI - Son Dakika Spor
20:35 Beşiktaş'tan TFF'ye ek süre - Son Dakika Spor
20:13 Ancelotti, Everton’la Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğini düşünüyor - Son Dakika Spor
20:10 Fenerbahçe Yönetimi, Genelkurmay Başkanı Güler'i ziyaret etti - Son Dakika Spor
17:03 Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı - Son Dakika Spor
16:50 West Ham United, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro önerecek - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 20:49:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor galibiyete odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]