Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü (Gaziantep FK) ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü (Gaziantep FK) ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Sarı-siyahlılar, antrenmanı kondisyon ve taktik çalışmalarıyla sonlandırdı.

Sakatlıkları bulunan Eren Tozlu, Issam Chebake, Afriyie Acquah ile oğlunun yaşadığı kaza sonrası izin alarak ülkesi Ekvador'a giden Arturo Mina, idmana katılmadı.

Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:06 Kaynak: AA
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