Yeni Malatyaspor, Gaziantep karşılaşmasında galibiyet peşinde - Son Dakika

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktör İrfan Buz, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü sahalarında Gaziantep ile oynayacakları maçta 3 puanı almak istediklerini söyledi.

Sarı-siyahlı takım, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Buz, antrenman öncesi gazetecilere, bir takımın 3'lü, 4'lü veya 5'l sistem oynamasının bir takımın gelişmesi açısından önemli gördüklerini söyledi.

Takımda gençlere de şans verdiklerine işaret eden Buz, "Yönetimimizle istişare içindeyiz, bünyemize katmak istediğimiz oyuncuların transfer edilmesi için büyük bir çaba sarf ediliyor. Transfer içerisinde farklı parametreler oluyor. Doğru transferleri yapmamız gerekiyor, geçen sezona baktığımızda sıkıntılar oldu. Doğru transfer ve oyuncular için özen gösterilmesi gerekiyor. Fransa. Belçika, Almanya, İspanya diyelim liglerden iyi oyuncu almak istiyorsanız farklı parametreler ortaya çıkıyor. Onları aşmanız gerekiyor. Tabi önce kendi takımımızın gelişmesi önemli kendi takımımıza odaklanalım, mevcut oyuncularımızı geliştirerek, gelen transferlerle gücümüze güç katalım." diye konuştu.

Konuk edecekleri Gaziantep'i bildiklerini dile getiren Buz, "Biz kendi sahamızda oynuyoruz. Rakibimizi iyi analiz edip kuvvetli taraflarımızı sahaya yansıtarak 3 puanı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Karim Hafez antrenmana katılmadı.