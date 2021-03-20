Yeni Malatyaspor-Gaziantep maçının ardından - Son Dakika

Yeni Malatyaspor-Gaziantep maçının ardından

20.03.2021 19:05
Yeni Malatyaspor-Gaziantep maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep'in yardımcı antrenörü Rui Mota, VAR'ın nasıl çalıştığına halen anlam veremediklerini söyledi.

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep'in yardımcı antrenörü Rui Mota, VAR'ın nasıl çalıştığına halen anlam veremediklerini söyledi.

Mota, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada yaşananların tam bir skandal olduğunu savundu.

"VAR'ın nasıl çalıştığına halen anlam veremedik." diyen Mota, şöyle devam etti:

"Bugün burada olanlar tamamen VAR'dan kaynaklı. Eskiden hakemler belki pozisyonları tamamen göremiyordu ama şu an bu teknolojiyle VAR ile her şey göz önünde. Nasıl bu tarz kararlar alınabiliyor anlam veremiyoruz. Her şey sert bir müdahaleyle başladı. Hakem bunu görmemiş olabilir ama VAR nasıl göremiyor bunu? Hocamız da böyle bir pozisyon karşısında doğal olarak takımını koruyup, böyle bir tepki verecektir. Hocamız ilk sarıyı gördü daha sonra ikinci sarıyı ne için verdiğini anlamadık. O su şişesine ayağıyla vurdu ve bu nedenle ikinci sarıyı gördü. Hiç kimseyle alakası yok, kimseye bir şey söylemiyor, kimseyle konuşmuyor ve ikinci sarı kartı görüyor. Buna hiçbir şekilde anlam veremiyoruz. Orada Malatyasporlu oyuncuya VAR'a gidilip, kırmızı kart gösterilseydi ne biz orada golü yerdik, ne de hocamız kırmızı kart görürdü."

Rui Mota, verilen ikinci penaltı kararında futbolcularının iki elinin arkasından bağlı olduğunu savunarak, "Üstelik topa arkası dönük, hiçbir şekilde bir faul ya da herhangi bir müdahalesi yok ama VAR yine oradan penaltı çıkarıyor. Bütün hafta boyunca çalışıyoruz, her şeyimizi veriyoruz gelip burada saha içerisinde varımız yoğumuzla oynuyoruz sonra bu tarz şeylerden kaynaklı bizim galibiyetimiz elimizden alınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Malatyaspor-Gaziantep maçının ardından
Yeni Malatyaspor-Gaziantep maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, İrfan Buz, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor-Gaziantep maçının ardından - Son Dakika Spor


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