Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30. haftayı bay geçen sarı-siyahlı takım, Orduzu Pınarbaşı'ndaki Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde antrenman yaptı.

Yeni Malatyaspor , Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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