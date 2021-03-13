Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü
13.03.2021 14:51
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30. haftayı bay geçen sarı-siyahlı takım, Orduzu Pınarbaşı'ndaki Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketlerinin ardından futbolcular çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.
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