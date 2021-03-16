Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlılar, çalışmalarını Orduzu Pınarbaşı'ndaki Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde sürdürdü.

Yeni Malatyaspor , Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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