Yeni Malatyaspor geçmişi arıyor - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor geçmişi arıyor

6 saat önce

Ligde 7 haftadır galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, 24 puanla 12. sırada bulunuyor.

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Ligde 7 haftadır galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, 24 puanla 12. sırada bulunuyor. Malatya temsilcisi geçen sezon 23. hafta sonunda 34 puanla 5. sırada bulunuyordu. Yeni Malatyaspor'da arka arkaya alınan kötü sonuçlar camiada küme düşme endişesine neden olurken, 23. hafta sonunda oluşan tablo ise geçen sezonları aratır oldu.


Yeni Malatyaspor Süper Lig'deki ilk yılında (2017-2018) sezonu 43 puanla 10. sırada tamamlarken, 23. hafta itibariyle ise 31 puanla 9. sırada bulunuyordu. Doğu ekibi Süper Lig'deki ikinci sezonuna (2018-2019) güçlendirilmiş kadrosuyla Avrupa Kupaları hedefiyle başladı. Sarı-kırmızılılar 23. hafta sonunda topladığı 34 puanla 5. sırada kendisine yer bulurken, sezonu ise 47 puanla 5. sırada tamamladı.


Yeni Malatyaspor bu sezon ise (2019-2020) 23. hafta sonunda topladığı 24 puanla 12. basamakta yer aldı.


Malatya temsilcisi Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.


Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:31 
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