Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, güç ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu. BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 23:30
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