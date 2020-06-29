Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, güç ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu. BtcTurk Yeni Malatyaspor , hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Haber Yayın Tarihi:

Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz

Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir

Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu

Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz