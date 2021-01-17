Yeni Malatyaspor, geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u farklı geçti - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u farklı geçti

17.01.2021 18:14
Yeni Malatyaspor, geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u farklı geçti, System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor karşısında geri düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 4-1 mağlup etti ve 5 haftalık galibiyet hasretini de sonlandırmayı başardı.

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Yeni Malatyaspor ile Stjepan Tomas'ın takımı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Malatyaspor 4-1'lik skorla kazandı. Konuk takım Rizespor, 30. dakikada Milan Skoda'nın golüyle öne geçti. Yeni Malatyaspor'da Kubilay Kanatsızkuş, 46 ve 50. dakikalarda attığı gollerle takımını üstünlüğe taşıdı. 61'de Umut Bulut, 74'te Mustafa Eskihellaç, Malatyaspor'un diğer gollerini attı.

RİZESPOR 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 24 puana yükselerek 5 hafta sonra kazandı. Rizespor 21 puanda kalırken, 3 puan hasreti ise 5 maça çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Malatyaspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Rizespor sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Yeni Malatyaspor, geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u farklı geçti

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Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u farklı geçti - Son Dakika Spor


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