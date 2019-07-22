Yeni Malatyaspor, Ghaylene Chaalali'yi renklerine bağladı
21 dakika önce
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Ghaylene Chaalali'yi kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:21 Kaynak: DHA
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor
, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Ghaylene Chaalali'yi kadrosuna kattı.
UEFA Avrupa
Ligi'nde Türkiye
'yi temsil edecek olan Yeni Malatyaspor, 2'nci Ön Eleme Turu'nda bu Perşembe saat 20.00'de Sloven ekibi Olimpija Ljubljana
'yı konuk edecek. Lig ve Avrupa için kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına devam eden sarı-siyahlılar, Tunus
1'inci Lig takımlarından Esperance formasını giyen Ghaylen Chaaleli'yi kadrosuna kattı.
Tunuslu orta saha oyuncusu Chaaleli, UEFA'ya verilen listede ismi olmadığı için Olimpija Ljubljana karşılaşmasında forma giyemeyecek.
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