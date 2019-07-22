Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Ghaylene Chaalali'yi renklerine bağladı
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Yeni Malatyaspor, Ghaylene Chaalali'yi renklerine bağladı

21 dakika önce

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Ghaylene Chaalali'yi kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, Ghaylene Chaalali'yi renklerine bağladı, System.String[]
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Ghaylene Chaalali'yi kadrosuna kattı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Yeni Malatyaspor, 2'nci Ön Eleme Turu'nda bu Perşembe saat 20.00'de Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek. Lig ve Avrupa için kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına devam eden sarı-siyahlılar, Tunus 1'inci Lig takımlarından Esperance formasını giyen Ghaylen Chaaleli'yi kadrosuna kattı.
Tunuslu orta saha oyuncusu Chaaleli, UEFA'ya verilen listede ismi olmadığı için Olimpija Ljubljana karşılaşmasında forma giyemeyecek.


Yeni Malatyaspor, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:21 Kaynak: DHA
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